Taux de change du dinar sur le marché noir et en banque ce 29 août

Ce lundi 29 août 2022, un euro s’échange contre 140,04 dinars à l’achat et 140,09 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 208 dinars à l’achat et à 210 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change, s’échange quant à lui à 140,41 dinars à l’achat et 140,42 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, le dollar américain s’aligne à l’euro, et s’échange par les cambistes dans les environs de 207 dinars à l’achat et 209 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Pour ce qui est du taux de change de la livre sterling, un seul pound s’échange contre 165,38 dinars à l’achat et 165,46 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère, s’échangeant contre 244 dinars à l’achat et 247 dinars à la vente.

Pour ce qui est de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce lundi 29 aout 2022, dans les cotations officielles, contre 108,37 dinars à l’achat et 108,39 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 155 dinars à l’achat et 157 dinars à la vente.