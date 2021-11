Taux de change du dinar : les cotations de ce vendredi 19 novembre

Si l’économie du pays connait un certain recul depuis quelques années, la dévaluation du Dinar y est pour quelques choses. Outre la conjoncture financière fragilisée par la pandémie de la covid-19, la monnaie nationale a du mal à se relever.

Face au dollar et à l’euro, le dinar algérien parait tout minuscule. Selon les cotations officielles de ce vendredi 19 novembre, l’unité de la monnaie étasunienne est cédé contre 138.62 à l’achat et contre 138.63 à la vente.

Quant à la monnaie unique européenne, un seul euro est échangé aux guichets de la banque d’Algérie contre 157.15 dinars algériens à l’achat et contre 157.21 à la vente. Cependant, la livre s’échange plus chère. Un seul pound est cédé contre 187.27 dinars algérien à l’achat et contre 187.34 à la vente.

Enfin, le dollar canadien s’échange aux guichets de la banque d’Algérie contre 110 dinars algériens à l’achat et contre 110.02 dinars algériens à la vente.

Le taux de change au niveau du marché noir

Depuis la levée des restrictions sanitaires et la reprises des vols internationaux et des dessertes maritimes par conséquent, les prix de l’euro et du dollar ont flambé sur le marché noir. En effet, les cambistes au Square Port-Saïd dans la capitale Alger se réjouissent de la forte demande.

En effet, un seul euro est cédé au marché informel contre 218 dinars algériens à la vente et contre 216 dinars algériens à l’achat. La monnaie étasunienne connait ainsi une flambée sans précédent. Un seul dollar s’échange contre 191.5 dinars algériens à la vente et 189.5 dinars algériens à l’achat.

Pour ce qui est du dollar canadien, l’unité est cédée par les cambistes contre 139.5 dinars algériens à l’achat et contre 142.5 dinars algériens à la vente. Enfin, la prestigieuse monnaie britannique s’échange très cher. L’unité est cédée au marché noir pas moins de 247.5 dinars algérien à la vente et contre 244.5 dinars algériens à l’achat.