Taux de change du dinar : les cotations de ce mercredi 16 février

Les cours des principales devises maintiennent leur tendance stable dans les cotations officielles de ce mercredi 16 février 2022, hormis quelques légers changements. Sur le marché noir des devises, la situation demeure également stable.

Un euro s’échange, en effet, dans les cotations commerciales de la Banque d’Algérie contre 159,24 dinars à l’achat et 159,35 dinars à la vente. Pour la monnaie étasunienne, un dollar est coté aujourd’hui à 140,59 dinars à l’achat et 140,61 dinars à la vente.

Hier, les cours de ces deux monnaies étaient respectivement à 159,55 dinars à l’achat et 159,58 dinars à la vente et 140,64 dinars à l’achat et 140,65 dinars à la vente.

Le taux de change de la livre sterling sur le marché officiel affiche ce mercredi 190,28 dinars à l’achat et 190,30 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, les cotations officielles de la Banque font état de 110,33 dinars à l’achat et 110,40 dinars à la vente.

Taux de change sur le marché parallèle

Au niveau du marché parallèle de change, la monnaie unique européenne reste encore stable. Un euro est proposé dans les environs de 217 dinars à l’achat et à 218 dinars à la vente.

Pour le dollar américain, les cambistes du marché parallèle de change proposent l’unité de cette monnaie contre 189 dinars à l’achat et 192 dinars à la vente.

Quant à la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling est cédée aujourd’hui à 254 dinars à l’achat et 257 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien s’échange contre les environs de 144 dinars à l’achat et 147 dinars à la vente.