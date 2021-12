Taux de change du dinar : les cotations de ce mardi 14 décembre

Le taux de change du dinar face aux principales devises n’a pas connu de changements importants ce mardi 14 décembre. En effet, les cours des principales devises restent toujours stables dans les cotations officielles et sur le marché parallèle.

Au niveau de la banque d’Algérie, la monnaie européenne s’échange contre 156,81 dinars à l’achat et 156,88 dinars à la vente. Dans le circuit informel des devises, un euro s’échange contre 215 dinars à l’achat et 217 dinars à la vente.

Le dollar américain dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie s’échange ce mardi contre 138,92 dinars à l’achat et 138,93 dinars à la vente. Sur le marché noir des devises, l’unité de cette monnaie s’échange contre 193 dinars à l’achat et 191 dinars à la vente.

Pour ce qui est de la livre sterling, un pound s’échange à la banque contre un cours de 183,78 dinars à l’achat et possède une valeur de 183,87 dinars à la vente. Sur le marché parallèle des devises, il est à 250 dinars à l’achat et 248 dinars à la vente.

Quant au taux de change du dollar canadien, il est à 109,07 dinars à l’achat et 109,11 dinars à la vente dans les cotations officielles et à 148 dinars à l’achat et 145 dinars à la vente au niveau du marché parallèle des devises.

Taux de change de monnaies de pays arabes

Le prix du riyal saoudien à la Banque centrale d’Algérie s’élève à 37,03 dinars à l’achat et 37,03 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est passé à environ 47 dinars à l’achat et 48 dinars à la vente.

Le cours du dirham des Émirats arabes unis est, dans les transactions de la Banque d’Algérie, à 37,81 dinars à l’achat et à 37,83 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est aux environs de 49 dinars à l’achat et 49 dinars à la vente.

Le prix du dinar koweïtien à la Banque centrale s’élève quant à lui à environ 458,18 dinars algériens à l’achat et 459,29 dinars algériens à la vente. L’unité de cette monnaie est proposée contre 594 dinars à l’achat et 600 dinars à la vente sur le marché parallèle.