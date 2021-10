Taux de change du dinar : les cotations de ce lundi 18 octobre

Le cours de l’euro a enregistré une légère hausse, ce lundi 18 octobre dans les cotations officielles. Sur le marché parallèle, la situation reste relativement stable.

Le taux de change de la monnaie européenne dans les cotations de la Banque centrale d’Algérie ce matin, a atteint les 159,19 dinars à l’achat et 159,25 dinars à la vente. Au niveau du marché parallèle des devises, l’euro s’affiche dans les environs des 212 dinars à la vente contre 214 dinars à la vente.

Le cours du dollar a baissé sur le marché interbancaire des changes d’Alger pour atteindre les 137,04 dinars à l’achat et 137,06 dinars à la vente. Dans le marché parallèle des devises, il s’est établi à 181 dinars à l’achat, et 183 dinars à la vente.

Concernant la livre sterling, le cours officiel de ce lundi a affiché 189,19 dinars à l’achat contre 188,27 dinars à la vente. Dans le marché noir des devises, l’unité de cette monnaie s’échange contre 242 DA à l’achat 239 DA à la vente.

Le taux de change des monnaies des pays arabes

Le prix du riyal saoudien s’est stabilisé à 36,54 dinars à l’achat, et 36,55 dinars à la vente, dans les cotations de la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, il est resté à 47,99 dinars à l’achat, et 48,52 dinars à vendre.

Pour ce qui est le dirham émirati, il a enregistré une hausse dans les cotations officielles, pour enregistrer 37,35 dinars à l’achat, et 37,32 dinars à la vente. Sur le marché noir des devises, il s’est stabilisé à 49,00 dinars à l’achat, et 49,55 dinars à la vente.

Le cours du dinar koweïtien à la Banque centrale a atteint 453,78 dinars à l’achat et 455,04 dinars à la vente. Il est proposé contre 596,48 dinars à l’achat et 603,11 à la vente sur le marché parallèle (noir).