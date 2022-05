Taux de change du dinar : les cotations de ce jeudi 12 mai

Les cours des principales devises face au dinar n’affichent pas de grands changements ce jeudi 12 mai 2022. La tendance reste encore stable tant dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie que sur le marché parallèle de change.

La monnaie unique européenne s’affiche avec une certaine stabilité dans les cotations commerciales de la Banque centrale. Un euro s’échange désormais contre 153,74 dinars à l’achat et 153,80 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 212 dinars à l’achat et à 214 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change est dans les cotations de ce jeudi à 145,38 dinars à l’achat et 145,39 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 200 dinars à l’achat et 203 dinars à la vente.

Taux de change du dollar canadien et de la Livre sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, elle affiche une légère baisse dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, ces derniers jours. Un pound s’échange contre 179,28 dinars à l’achat et 179,34 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 251 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar est proposé ce jeudi dans les cotations officielles, contre 111,66 dinars à l’achat et 111,73 dinars à la vente. Alors que sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 150 dinars à l’achat et 153 dinars à la vente.