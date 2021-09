Taux de change du dinar : la situation de ce dimanche 26 septembre

Le taux de change de la monnaie nationale face à l’euro s’est stabilisé pour ce début de semaine dans les cotations de la Banque centrale. En revanche, il a enregistré une légère hausse au niveau du marché parallèle des devises.

Ce dimanche 26 septembre, le cours de l’euro à la Banque centrale d’Algérie a atteint 160,07 dinars à l’achat et 160,14 dinars à la vente, tandis qu’au marché noir, il a atteint 210,50 dinars à l’achat et 213,00 dinars à la vente.

Pour le dollar, le cours à la Banque d’Algérie s’est stabilisé à 136,59 dinars à l’achat et 136,60 dinars à la vente. Dans le marché parallèle des devises, il s’est établi à 180 dinars à l’achat et 182 dinars à la vente.

Le prix de la livre sterling dans les cotations officielles de la BA s’est établi à 186,62 dinars à l’achat et 186,69 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé à 246 dinars à l’achat et de 249 dinars à la vente.

Le taux de change de quelques monnaies de pays arabes

Le riyal saoudien à la Banque d’Algérie est de 36,41 dinars à l’achat et de 36,42 dinars à la vente. Au niveau du marché parallèle, il s’est établi à 47,99 dinars à l’achat et 48,52 dinars à la vente.

Pour le dinar koweïtien, il s’échange au niveau de la Banque contre 453,34 dinars algériens à l’achat et de 454,29 dinars algériens à la vente. Sur le marché noir, il est proposé à 597,93 dinars à l’achat et 604,57 à la vente.

Quant au dirham des Émirats arabes unis, il s’échange contre37,18 dinars à l’achat et 37,19 dinars à la vente dans les cotations officielles. Et contre 49 dinars à l’achat et de 49,50 dinars à la vente sur le marché parallèle.