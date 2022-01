Taux de change du Dinar face principales devises ce 18 janvier

La tendance baissière de la valeur du Dinar algérien se poursuit sur les deux marchés parallèle et officiel. Devant les principales devises, spécialement le Dollar américain et l’Euro, la monnaie nationale se retrouve faible, et loin de pouvoir concurrencer.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes profitent plus que jamais de la flambée. Un seul Euro s’échange au marché noir aujourd’hui, le 18 janvier 2022, contre 217 dinars algériens à la vente et contre 215 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling demeure quant à elle très chère. Un seul Pound est cédé par les cambistes ce matin contre 252 dinars algériens à la vente et contre 250 dinars algériens à l’achat.

En ce qui concerne la valeur de la monnaie étasunienne, elle connait une relative stabilité ces derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 192 dinars algériens à la vente et contre 190 dinars algériens à l’achat, tandis qu’un dollar canadien est cédé contre 147 dinars algériens à la vente et contre 145 dinars algériens à l’achat.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, le dinar algérien est sous pression. Devant les monnaies fortes, sa valeur ne cesse de dégringoler.

Un seul Euro s’échange contre 159.66 dinars algériens à l’achat et contre 159.71 dinars algériens à la vente. La Livre Sterling s’échange quant à elle contre 191.09 dinars algériens à l’achat et contre 191.14 dinars algériens à la vente.

Enfin, du côté des Amériques, la valeur de la monnaie étasunienne reste plutôt stable. Un seul dollar américain s’échange au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 139.69 dinars algériens à l’achat et contre 139.70 dinars algériens à la vente tandis que le dollar canadien s’échange contre 111.49 dinars algériens à l’achat et contre 111.54 dinars algériens à la vente.