Taux de change du Dinar face aux principales devises ce 15 novembre

La crise économique a fait plonger a monnaie nationale dans une véritable descente aux enfers. La dévaluation du Dinar Algérien ne connait apparemment pas de limites face aux principales devises. Devant le Dollar américain et l’Euro, la valeur du Dinar Algérien est de plus en plus faible.

Aujourd’hui, le 15 novembre 2021, à la banque d’Algérie, le dinar algérien amorce une nouvelle chute devant la monnaie étasunienne. En effet, un seul dollar américain s’échange contre 137.96 dinars algériens à l’achat et contre 137.99 dinars algériens à la vente. Le dollar Canadien quant à lui est cédé contre 109.64 dinars algériens à l’achat et contre 109.69 dinars algériens à la vente.

Du côté de la monnaie unique européenne la flambée se poursuit. Un seul Euro s’échange aux guichets de la banque d’Algérie contre 157.93 dinars algériens à la vente et contre 197.99 dinars algériens à la vente. La Livre Sterling quant à elle garde toute sa valeur. Un seul Pound s’échange contre 184.59 dinars algériens à la vente et contre 184.66 dinars algériens à la vente.

Marché parallèle

Au Square Port Saïd, dans la capitale Alger, les affaire reprennent pour les cambistes. Après une stagnation qui a duré presque deux ans, voilà que l’ouverture des frontières et le reprise des vols internationaux font flamber la valeur des principales devises sur le marché parallèle.

Un seul Euro s’échange aujourd’hui chez les cambistes contre 218 dinars algériens à la vente et contre 216 dinars algériens à l’achat.

Le Dollar américain quant à lui est cédé contre pas moins de 192 dinars algériens à la vente et 189 dinars algériens à l’achat. Le Dollar s’échange contre 140 dinars algériens à l’achat et 143 dinars algériens à la vente.

Enfin, la livre Sterling reste très chère. Un seul Pound s’échange contre 245 dinars algériens à l’achat et contre 248 dinars algériens à la vente.