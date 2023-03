Taux de change du dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 31 mars

Ce vendredi 31 mars 2023, à la Banque d’Algérie l’Euro est cédé pour 147.01 dinars algériens à l’achat et 147.06 dinars algériens à la vente.

En outre, le dollar américain s’échange contre 135.53 dinars algériens à l’achat et 135.55 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 100.09 dinars algériens à l’achat et 100.13 dinars algériens à la vente.

Concernant la Livre Sterling, un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 167.37 dinars algériens à l’achat et 167.45 dinars algériens à la vente.

Quel est le taux de change du dinar au marché parallèle de la devise ?

Concernant les cotations sur le marché parallèle de change, ce vendredi elles affichent l’euro à 224 dinars algériens à l’achat et à 226 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar américain unique s’échange, sur le même marché, contre 209 dinars algériens à l’achat et contre 211 dinars algérien à la vente.

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations du marché noir de change affichent la livre sterling à 250 dinars algériens à l’achat et à 252 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien unique s’est établi à 151 dinars algériens à l’achat et à 153.50 dinars algériens à la vente au Square Port Saïd.