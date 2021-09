Taux de change du Dinar face à l’Euro et au Dollar ce 6 septembre

Le marché des devises a déjà entamé sa flambée en Algérie. La monnaie nationale accélère sa descente aux enfers après d’interminables mois passés avec des frontières fermées et une activité au ralenti. Au marché parallèle, avec le dernier renforcement du programme des vols, l’Euro et le dollar affichent des cours élevées, les monnaies européennes et étasunienne sont également échangées très cher au niveau de la banque d’Algérie.

Au marché noir, les cambistes, après l’ajout des nouveaux vols, voient enfin leurs affaires revenir à la vie. L’Euro, qui ne dépassait pas les 210 dinars à la vente, s’échange aujourd’hui, le 06 septembre 2021, au Square Port-Saïd, contre pas moins de 213 dinars algériens à la vente et 212 dinars algériens à l’achat.

Concernant la monnaie étasunienne, sa valeur a été également revue à la hausse dans les milieux du marché parallèle. Un seul Dollar Américain est cédé par les cambistes dans la capitale Alger contre 180 dinars algériens à la vente et contre 178 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling reste chère. Un seul Pound est échangé contre 241 dinars algériens à la vente et contre 238 dinars algériens à l’achat. La monnaie nationale reste faible même face au Dirham Marocain, qui est échangé contre 19 dinars Algériens à l’achat et 17 Dinars Algériens à la vente.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne se porte guère mieux. Les cours des principales devises flambent, enfonçant encore plus le dinar Algérien dans sa dévaluation.

Un seul Euro s’échange contre 161.53 dinars algériens à l’achat, et contre 161.58 dinars algériens à la vente, tandis que le Dollar américain s’échange contre 136.16 dinars algériens à l’achat et contre 136.17 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling, est loin de vouloir observer une baisse. Un seul Pound s’échange contre 188.48 dinars algériens à l’achat et contre 188.53 dinars algériens à la vente.