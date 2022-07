Taux de change du dinar en banque et au marché parallèle ce 23 juillet

Ce samedi 23 juillet 2022, au square port Saïd, dans la capitale d’Alger, les cambistes cèdent un seul euro contre 207 dinars à la vente et 209 dinars à l’achat. La valeur de la monnaie unique européenne connaît une certaine stabilité depuis quelques semaines.

Le dollar américain est proposé par les cambistes contre 205 dinars à l’achat et 207 dinars à la vente, soit les mêmes valeurs qu’hier.

La livre sterling sur le marché parallèle des devises s’échange ce samedi contre 241 dinars à l’achat et 244 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien est proposé à 151 dinars à l’achat et 154 dinars à la vente.

Quel sont les cours des principales monnaies à la Banque d’Algérie ?

Le taux de change de la monnaie européenne, dans les transactions avec la Banque centrale, s’affiche dans les cotations de ce samedi 23 juillet à 148,47 dinars à l’achat et 148,55 dinars à la vente.

Le dollar américain s’échange, selon le tableau de change de la Banque d’Algérie, contre 145,92 dinars à l’achat et 145,94 dinars à la vente.

Enfin, le taux de change de la livre sterling dans les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien s’affiche, quant à elle, à 174,01 dinars à l’achat et 174,09 dinars à la vente. Et le dollar canadien s’échange contre 113,00 dinars algériens à l’achat et 113,02 dinars à la vente.