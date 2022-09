Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 9 septembre

Ce 9 septembre, les cotations de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 139.96 dinars algériens à l’achat et contre 140.01 dinars algériens à la vente. Tandis qu’au marché noir du Square d’Alger, les cambistes échangent l’euro contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar américain s’achète à 140.24 dinars algériens et se vend à 140.26 dollars algériens au marché officiel de la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché noir des devises, la monnaie américaine unique a atteint le même seuil que l’euro et s’échange désormais contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente au marché noir des devises.

Par ailleurs, le dollar canadien s’est établi à 106.76 dinars algériens à l’achat et à 106.81 dinars algériens à la vente à la Banque d’Algérie. Au Square d’Alger, le dollar américain s’achète encore à 155.00 dinars algériens et se vend à 157.00 dinars algériens.

Le dinar face à la livre sterling et au franc suisse

Ce vendredi, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la livre sterling s’est établie à 161.05 dinars algériens à l’achat et à 161.14 dinars algériens à la vente. Au marché noir des devises, la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 240.00 dinars algériens à l’achat et contre 243.00 dinars algériens à la vente.

Concernant le franc suisse, il s’échange au marché officiel des devises contre 143.45 dinars algériens à l’achat et contre 143.57 dinars algériens à la vente. Alors que sur le marché noir des devises, le franc suisse s’est stabilisé à 207.00 dinars algériens à l’achat et à 210.00 dinars algériens à la vente.