Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 8 juillet

La monnaie nationale unique reste souffrante face aux principales devises étrangères ; et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle. Depuis plusieurs semaines ; les taux de change ont connu une stagnation ; toutefois, ils pourront repartir à la hausse après l’annonce de la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie et l’arrivée de la saison estivale.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie de ce vendredi, 8 juillet 2022 ; indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 149.94 dinars algériens à l’achat et contre 150.02 dinars algériens à la vente. Soit une valeur en légère baisse.

Cependant, l’euro se maintient au-dessus des 200 dinars sur le marché noir des devises. En effet, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger ; échangent encore l’euro unique contre 213.00 dinars algériens à l’achat et contre 215.00 dinars algériens à la vente.

Concernant le dollar américain ; il s’achète à 147.16 dinars algériens et se vend à 147.17 dinars algériens sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle des devises ; sa valeur reste stable à 202.00 dinars algériens à l’achat et à 204.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change : la livre sterling, le dollar canadien et le franc suisse en Banque et sur le marché noir

Par ailleurs ; la monnaie du Royaume-Uni, en l’occurrence la livre sterling, a observé une légère baisse sur le marché officiel pour s’établir à 175.92 dinars algériens à l’achat et 176.03 dinars algériens à la vente. Parallèlement, sur le marché noir sur Square d’Alger ; elle s’est fixée à 247.00 dinars algériens à l’achat et 250.00 dinars algériens à la vente.

Du côté canadien ; le dollar canadien s’échange contre 113.12 dinars algériens à l’achat et contre 113.18 dinars algériens à la vente sur le marché officiel des devises. Tandis qu’il s’est fixé à 152.00 dinars algériens à l’achat et 155.00 dinars algériens à la vente sur le marché noir.

Pour ce qui est du franc suisse ; il s’achète à 151.43 dinars algériens et se vend à 151.54 dinars algériens à la Banque d’Algérie. Au Square d’Alger ; il s’achète à 205.00 dinars algériens et se vend à 208.00 dinars algériens.