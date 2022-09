Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 6 septembre

À la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en souffrance devant les principales devises. Pour ce mardi 6 septembre 2022, un seul Euro passe en dessous de 140 dinars et est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 139.59 dinars algériens à l’achat et contre 139.65 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain s’échange contre 140.25 dinars algériens à l’achat et contre 140.27 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 106.91 dinars algériens à l’achat et contre 106.95 dinars algériens à la vente, et enregistre une légère hausse ces derniers jours.

La Livre Sterling connaît une baisse vertigineuse depuis quelques semaines, un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 162.07 dinars algériens à l’achat et contre 162.10 dinars algériens à la vente.

Du côté du marché parallèle

Pour ce mardi 6 septembre 2022, un seul Euro s’échange ce matin, au Square Port Said, contre 209 dinars algériens à la vente et contre 211 dinars algériens à l’achat.

Du côté Américain, un seul dollar américain s’échange contre 210 dinars algériens à la vente et contre 208 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien, quant à lui, s’échange contre 155 dinars algériens à l’achat et contre 157 dinars algériens à la vente.

Pour finir, la Livre Sterling qui a connu une baisse voit sa valeur se stabiliser ces derniers jours. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 245 dinars algériens à la vente et contre 242 dinars algériens à l’achat.