Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 6 juillet

Depuis plusieurs semaines ; les taux de changes des principales devises affichent une certaine stagnation. Et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle. Cependant, cette situation risque de changer durant la saison estivale ; notamment après l’annonce du Président Tebboune quant à la réouverture totale des frontières terrestres avec la Tunisie.

Tout comme hier ; les cotations officielles de la Banque d’Algérie de ce mercredi, 6 juillet 2022 ; affichent que la monnaie européenne unique s’échange contre 152.51 dinars algériens à l’achat et contre 152.56 dinars algériens à la vente.

Parallèlement, sur le marché parallèle des devises du Square Port Saïd d’Alger ; les cambistes échangent encore l’euro unique contre 213.00 dinars algériens à l’achat et contre 215.00 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, le dollar reste stable sur le marché officiel des devises. En effet, la monnaie américaine s’achète à 146.24 dinars algériens et se vend à 146.25 dinars algériens. Alors que sur le marché noir, il s’est fixé à 202.00 dinars algériens et à 204.00 dinars algériens.

Taux de change de la livre sterling, du dollar canadien et du franc suisse

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie ; la monnaie du Royaume-Uni, en l’occurrence la livre sterling, s’est fixée à 177.24 dinars algériens à l’achat et 177.32 dinars algériens à la vente. Alors que sur le marché parallèle ; elle s’est établie à 247.00 dinars algériens à l’achat et 250.00 dinars algériens à la vente.

Concernant le dollar canadien ; il s’échange contre 113.65 dinars algériens à l’achat et contre 113.70 dinars algériens à la vente sur le marché officiel des devises. Et s’est fixé à 152.00 dinars algériens à l’achat et 155.00 dinars algériens à la vente sur le marché noir.

Enfin, le franc suisse s’achète à 152.43 dinars algériens et se vend à 152.47 dinars algériens à la Banque d’Algérie. Tandis qu’il s’achète à 205.00 dinars algériens et se vend à 208.00 dinars algériens au Square d’Alger.