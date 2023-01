Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 30 janvier

Ce lundi 30 janvier 2023, l’euro qui a connu une hausse ces dernière semaines, s’échange contre 147,39 dinars à l’achat et 147,42 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 217 dinars à l’achat et à 219 dinars à la vente.

De son côté, le dollar américain sur le marché officiel de change est dans les cotations de ce lundi à 135,61 dinars à l’achat et 135,63 dinars à la vente. Et sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes à 200 dinars à l’achat et 202 dinars à la vente.

Taux de change de la Livre Sterling et du dollar canadien

Pour ce qui est du taux de change de la livre sterling, un seul pound s’échange contre 167,63 dinars à l’achat et 167,69 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Tandis que, que sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore chère, s’échangeant contre 244 dinars à l’achat et 246 dinars à la vente.

Enfin, en ce qui concerne la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce lundi 30 janvier 2023, dans les cotations officielles, contre 101,63 dinars à l’achat et 101,65 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 147 dinars à l’achat et 149 dinars à la vente.