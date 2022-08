Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 24 août

Hier, l’euro a de nouveau chuté face au dollar américain. Ce mercredi 24 août 2022, la monnaie européenne unique s’échange contre 140.26 dinars algériens à l’achat et contre 140.33 dinars algériens à la vente. Et ce, sur le marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent aussi que la monnaie américaine unique s’échange contre 141.21 dinars algériens à l’achat et contre 141.22 dinars algériens à la vente.

Concernant, le dollar canadien, il s’échange aujourd’hui à la Banque d’Algérie contre 108.50 dinars algériens à l’achat et contre 108.55 dinars algériens à la vente. De son côté, la livre sterling s’achète à 166.20 dinars algériens et se vend à 166.24 dinars algériens sur le marché officiel des devises.

Le dinar face aux principales devises sur le marché noir

En parallèle, sur le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent encore l’euro unique contre 208.00 dinars algériens à l’achat et contre 210.00 dinars algériens à la vente.

Contrairement à la monnaie européenne qui est en baisse, le dollar américain a observé une légère hausse sur le marché noir des devises et s’est établi à 206.00 dinars algériens à l’achat et à 208.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, le dollar canadien s’est stabilisé à 152.00 dinars algériens à l’achat et à 155.00 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle. Tandis que la monnaie du Royaume-Uni a légèrement baissé et s’échange contre 243.00 dinars algériens à l’achat et contre 246.00 dinars algériens à la vente.