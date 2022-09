Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 20 septembre

La monnaie européenne perd de sa valeur économique depuis plusieurs mois face au dollar et au dinar algérien et la conjoncture économique actuelle ne présage pas une amélioration de la situation, entre crise énergétique, inflation et guerre, l’euro ne connaît pas d’effleurement en cette période délicate.

Ce mardi 20 septembre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’euro unique s’échange contre 139,8 DZD à l’achat et 139,9 DZD à la vente. Le dollar américain lui s’échange contre 140,3 DZD à l’achat et 140,27 dinars algériens à la vente au marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

La même source indique que la livre sterling s’est établie à 159,6 DZD à l’achat et à 159,74 DZD à la vente, pendant que le dollar canadien s’échange contre 105,4 DZD à l’achat et 105,41 DZD à la vente.

Le dinar face aux principales devises sur le marché noir

Au marché noir des devises du Square d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 211 DZD à l’achat et 213,4 DZD à la vente.

Quant à la monnaie américaine, cette dernière s’échange contre 212 DZD algériens à l’achat et contre 214 DZD à la vente au marché noir des devises.

En outre, la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 241 DZD à l’achat et 245 DZD à la vente. Enfin, le dollar canadien s’échange contre 158 DZD à l’achat et 160 DZD .