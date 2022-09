Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 2 septembre

L’euro connait une certaine instabilité et cède du terrain au dollar américain, notamment à cause de la fermeture du gazoduc Nord Stream et l’inflation qui menace l’économie européenne. En Algérie, les monnaies européenne et américaine affichent peu de variations sur le marché officiel et le marché noir des devises.

Ce vendredi 2 septembre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’euro unique s’échange contre 140.52 dinars algériens à l’achat et contre 140.59 dinars algériens à la vente.

Quant au dollar américain, il s’échange ce vendredi contre 140.17 dinars algériens à l’achat et contre 140.18 dinars algériens à la vente au marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

Les cotations officielles indiquent que la livre sterling s’est établie à 162.65 dinars algériens à l’achat et à 162.72 dinars algériens à la vente. Alors que le dollar canadien s’échange contre 106.40 dinars algériens à l’achat et contre 106.45 dinars algériens à la vente.

Le dinar face aux principales devises sur le marché noir

Au marché noir des devises du Square d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente. Ce vendredi, la monnaie américaine s’échange contre 208.00 dinars algériens à l’achat et contre 210.00 dinars algériens à la vente au marché noir des devises.

En outre, les cambistes du marché noir des devises échangent la monnaie du Royaume-Uni contre 242.00 dinars algérien à l’achat et contre 245.00 dinars algériens à la vente. Enfin, le dollar canadien s’achète à 155.00 dinars algériens et se vend à 157.00 dinars algériens.