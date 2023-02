Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 18 février

Pour ce samedi 18 février 2023, le cours de l’euro maintient sa hausse. En effet, la monnaie européenne s’échange aujourd’hui contre 146.17 dinars algériens à l’achat et 146.24 dinars algériens à la vente. En ce qui concerne le marché noir, l’Euro s’affiche ce vendredi à 222 dinars algériens à l’achat et 223.50 DZD à la vente.

Le cours du dollar américain, de son côté, s’enregistre à la Banque d’Algérie à 136.54 dinars algériens à l’achat et 136.56 dinars à la vente. Sur le marché du square d’Alger, la monnaie américaine est à 207 dinars à l’achat et 210 dinars algériens à la vente.

Quel est le taux de change pour la livre Sterling et le dollar canadien ?

Par ailleurs, le taux de change de la livre sterling à la Banque centrale d’Algérie s’élève ce samedi à 164.35 dinars à l’achat, et 164.43 dinars à la vente. Au niveau du marché noir, il s’échange contre 248.50 dinars algériens à l’achat et 251 dinars algériens à la vente.

Pour conclure, le dollar canadien s’échange au niveau de la Banque d’Algérie à 102.05 DZD à l’achat et 102.08 dinars algériens à la vente. Alors qu’au Square Port Said, le dollar canadien s’achète à 153 dinars et se vend à 156 dinars algériens.