Taux de change du dinar en banque et au marché noir ce 10 août

La monnaie nationale unique reste souffrante face aux principales monnaies étrangères, notamment l’euro et le dollar américain. Et ce, sur les deux marchés de devises, officiel et parallèle.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que, ce 10 août 2022, la monnaie européenne unique s’échange contre 146.60 dinars algériens à l’achat et contre 146.62 dinars algériens à la vente.

Sur le marché noir des devises du Square d’Alger, les cambistes échangent l’euro unique contre 210.00 dinars algériens à l’achat et contre 212.00 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, le dollar américain s’achète à 143.60 dinars algériens et se vend à 143.62 dinars algériens sur le marché officiel. Alors que sur le marché parallèle, la monnaie américaine s’est fixée à 204.00 dinars algériens à l’achat et à 206.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change du dinar face à la livre sterling, le dollar canadien et le franc suisse

La monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 173.48 dinars algériens à l’achat et contre 173.56 dinars algérien à la vente à la Banque d’Algérie. Parallèlement, au Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent la livre sterling contre 245.00 dinars algériens à l’achat et 248.00 dinars algériens à la vente.

Ce 10 août 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que le dollar canadien unique s’achète à 111.61 dinars algériens et se vend à 111.66 dinars algériens. Sur le marché noir, la monnaie canadienne s’échange encore contre 151.00 dinars algériens à l’achat et contre 154.00 dinars algériens à la vente.

Pour ce qui est du franc suisse, il s’achète à la Banque d’Algérie à 150.48 dinars algériens et se vend à 150.56 dinars algériens. Tandis que sur le marché noir, le franc suisse s’échange contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 212.00 dinars algériens à la vente.