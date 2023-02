Taux de change du dinar en Banque et au marché informel ce 22 février

Les principales devises étrangères affichent de constantes variations de leurs valeurs sur les deux marchés de change, officiel et informel. Quel est le taux de change du dinar en Banque et au marché noir ce mercredi 22 février 2023 ?

Les cambistes du marché noir des devises du Square d’Alger cèdent encore l’euro unique contre 221.50 dinars algériens à l’achat et contre 223.50 dinars algériens à la vente. Tandis qu’ils échangent le dollar américain contre 206.50 dinars algériens à l’achat et contre 210.00 dinars algériens à la vente.

Concernant la monnaie du Royaume-Uni, les cambistes du marché noir l’échangent contre 247.00 dinars algériens à l’achat et contre 250.00 dinars algériens à la vente. Enfin, pour ce qui est du dollar canadien, il s’est établi à 152.00 dinars algériens à l’achat et à 155.00 dinars algériens à la vente, et ce, sur le marché parallèle de change.

Le dinar face aux devises en Banque ce 22 février

Par ailleurs, les cours de change de la période allant du 21 au 23 février 2023 de la Banque d’Algérie indiquent que l’euro unique s’échange contre 145.89 dinars algériens à l’achat et contre 145.95 dinars algériens à la vente. D’après la même source, le billet vert américain s’est établi à 136.74 dinars algériens à l’achat et à 136.76 dinars algériens à la vente.

Outre l’euro et le dollar, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent la livre sterling unique à 164.41 dinars algériens à l’achat et à 164.47 dinars algériens à la vente. Par ailleurs, le dollar canadien unique s’échange contre 101.43 dinars algériens à l’achat et contre 101.47 dinars algériens à la vente sur le même marché.