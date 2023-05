Taux de change du dinar en Banque et au marché informel ce 20 mai

Pour ce vendredi 19 mai 2023, les taux de change ont été publiés. L’euro maintient sa hausse et s’échange au niveau des guichets de la banque d’Algérie pour 147.35 dinars algériens à l’achat et 147.43 dinars algériens à la vente. Le dollar américain s’échange contre 135.21 dinars algériens à l’achat et 135.23 dinars algériens à la vente.

Le dollar canadien est quant à lui échangé contre 101.08 dinars algériens à l’achat et 101.11 dinars algériens à la vente. Enfin, concernant la Livre Sterling, un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 169.63 dinars algériens à l’achat et 169.69 dinars algériens à la vente.

Les cotations sur le marché parallèle de change

Le marché parallèle de change est un marché non officiel qui s’appuie sur l’offre et la demande de devises étrangères. Ce samedi, l’euro maintient sa hausse et s’échange à 223 dinars algériens à l’achat et à 225 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar américain unique s’échange, sur le même marché, contre 202 dinars algériens à l’achat et contre 204 dinars algérien à la vente.

Les cotations du marché noir de change affichent la Livre Sterling à 247 dinars algériens à l’achat et à 249 dinars algériens à la vente. Enfin, le dollar canadien unique s’est établi à 144 dinars algériens à l’achat et à 146 dinars algériens à la vente au Square Port Saïd.

L’évolution du taux de change en Algérie

Depuis quelques années, l’Algérie fait face à une forte inflation qui a un impact important sur le pouvoir d’achat des ménages. Les fluctuations du taux de change ont également un impact sur l’économie du pays. L’euro a connu une hausse constante ces dernières années, passant de 1 euro pour 115 dinars algériens en 2010 à 1 euro pour 147 dinars algériens en 2023. Cette hausse a eu des conséquences sur les importations et les exportations du pays. Les entreprises exportatrices algériennes ont vu leurs revenus diminuer tandis que les importations ont connu une augmentation en raison de la hausse du prix des produits importés.

Le marché parallèle de change est une source de préoccupation pour le gouvernement algérien. En effet, ce marché non officiel ne respecte pas les lois du pays et favorise la spéculation sur les devises étrangères. Les autorités tentent de réguler ce marché en renforçant les contrôles et en durcissant les sanctions contre les contrevenants. Cependant, cette régulation reste difficile car le marché parallèle de change est très volatile et répond à une demande importante de la population qui souhaite acquérir des devises étrangères pour se protéger de l’inflation.