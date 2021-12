Taux de change du Dinar face aux principales devises ce 2 décembre

Loin de pouvoir se redresser devant les principales devises, la monnaie nationale sombre dans sa dégringolade sur les deux marchés parallèle et officiel. Le Dinar algérien, devant l’Euro et le Dollar américain, reste très faible, et sa valeur multiplie les records à la baisse.

Aujourd’hui, le 02 décembre 2021, au Square Port-Saïd dans la capitale Alger, les cambistes échangent un seul euro contre 213.50 dinars algériens à l’achat et contre à 215.50 dinars algériens à la vente.

Concernant le Dollar américain, ses hausses consécutives enregistrées dernièrement lui ont valu d’être échangé contre 191 dinars algériens à l’achat et contre 194 dinars à la vente. Le Dollar Canadien quant à lui est cédé contre 143 dinars à l’achat et 146 dinars à la vente.

La Livre Sterling enfin reste très chère. Un seul Pound s’échange sur le marché noir contre pas moins de 251 dinars algériens à la vente et 248 dinars algériens à l’achat.

Cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie la situation ne se présente guère mieux pour la monnaie nationale. Le Dinar algérien demeure très faible devant les principales devises, notamment l’Euro, mais aussi le Dollar qui ne cesse d’inscrire des nouveaux records.

Aujourd’hui, un seul dollar américain s’échange au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 138.73 dinars algériens à l’achat et contre 138.75 dinars algériens à la vente. Le Dollar Canadien quant à lui est cédé contre 108.76 dinars algériens à l’achat et 108.78 dinars algériens à la vente.

L’Euro enfin s’échange toujours cher face au Dinar. Un seul euro est cédé à la banque d’Algérie contre 157.13 dinars algériens à l’achat et conter 157.20 dinars algériens à la vente.