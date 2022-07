Taux de change du dinar au marché noir et en banque ce 4 juillet

Le dinar algérien est au plus bas depuis des mois, tirant avec lui le pouvoir d’achat des Algériens. Face aux principales devises, que ce soit en banque ou au marché parallèle, la valeur de la monnaie nationale est de plus en plus dérisoire.

Du coté de la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en souffrance devant les principales devises. Pour ce lundi 4 juillet, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 152.51 dinars algériens à l’achat et contre 152.56 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain est cédé contre 146.24 dinars algériens à l’achat et contre 146.25 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien quant à lui est cédé contre 113.65 dinars algériens à l’achat et contre 113.70 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling reste très chère. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 177.24 dinars algériens à l’achat et contre 177.32 dinars algériens à la vente.

Du coté du marché noir

Pour aujourd’hui, lundi 4 juillet 2022, un seul Euro s’échange ce matin contre 215.50 dinars algériens à la vente et contre 213 dinars algériens à l’achat.

Concernant la Livre Sterling, un seul Pound est cédé par les cambistes contre 249 dinars algériens à la vente et contre 24 dinars algériens à l’achat.

Pour finir, du côté des Amériques, la valeur de la monnaie étasunienne est à la hausse. Un seul dollar américain s’échange contre 204 dinars algériens à la vente et contre 201.50 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien s’échange quant à lui contre 155 dinars algériens à l’achat et contre 157 dinars algériens à la vente.