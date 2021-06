Taux de change du Dinar Algérien face aux principales devises

Au marché parallèle, la monnaie unique européenne continue de trôner en maitre absolu, et ce, malgré un Léger recul qu’elle a connu ces derniers jours. L’Euro reste la monnaie difficile la plus échangée, et sa valeur ne semble pas prête à descendre au-dessous de la barre des 200 dinars Algériens. Sur le marché officiel, c’est le Dollar Américain qui s’éloigne peu à peu de la barre des 130 dinars Algériens.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, Un seul Euro s’échange, aujourd’hui, le 28 juin 2021, contre 212.50 dinars Algériens à la vente et contre 210.50 à l’achat. Le Dollar Américain quant à lui est échangé par les cambistes contre 179 dinars Algériens à la vente et contre 176 dinars algériens à l’achat.

La Livre Sterling et le Franc suisse, qui sont ce qui reste des devises Européennes, s’échangent très cher. Un seul Pound est cédé, face à notre monnaie nationale, contre pas moins de 240 dinars à la vente, et contre 236 dinars à l’achat. Le Franc suisse quant à lui s’échange contre 188 dinars Algériens à l’achat et contre 190 dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne vaut pas beaucoup mieux. Un seul Euro s’échange contre 160.25 dinars Algériens à l’achat et contre 160.32 dinars Algériens à la vente. Il est à rappeler que la monnaie unique européenne a connu un recul ces derniers jours.

De son côté, le dollar américain semble avoir retrouvé la stabilité après avoir enregistré un nouveau record pendant la semaine dernière. Un seul Dollar s’échange contre 134.38 dinars Algériens à l’achat et contre 134.40 dinars Algériens à la vente.

La valeur de la Livre Sterling ne bouge pas. Un seul Pound est cédé contre pas moins de 186.83 dinars Algériens à l’achat et contre 186.88 dinars Algériens à la vente.