Taux de change du Dinar Algérien face à l’Euro et au Dollar ce 22 aout

Tandis que le Dollar américain affirme sa tendance haussière, le Dinar Algérien poursuit sa dégringolade. L’Euro quant à lui connait un léger recul, bien que sa valeur demeure encore au-dessus de la barre symbolique des 200 Dinars algériens.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes tentent tant bien que mal de faire tourner leurs affaires en ces temps de crise. Malgré la situation sanitaire et la fermeture des frontières, la monnaie unique européenne reste la principale devise échangée sur le marché noir. Aujourd’hui, le 22 aout 2021, un seul euro est cédé par les cambistes contre 208 dinars algériens à l’achat et 210 dinars algériens à la vente.

Le Dollar Américain s’échange de plus en plus cher. En plus de pulvériser des records dans le cours officiels, dans le marché noir aussi il affirme sa tendance haussière. Un seul Dollar américain est cédé contre 180 dinars algériens à la vente et contre 177 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling voit sa valeur repartir à la hausse ces derniers jours. Un seul Pound s’échange contre 240 dinars algériens à la vente et contre 237 dinars algériens à l’achat.

Banque d’Algérie

A la banque d’Algérie, le Dinar Algériens poursuit sa descente aux enfers. Face aux principales devises, il demeure en position de faiblesse.

Un seul Euro s’échange à la banque d’Algérie contre 158.66 dinars algériens à l’achat et contre 158.69 dinars algériens à la vente.

Un seul Dollar américain s’échange contre 135.84 dinars algériens à l’achat et contre 135.85 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling s’échange contre 184.94 dinars algériens à l’achat et contre 185.01 dinars algériens à la vente.