Taux de change du Dinar Algérien face à l’Euro et au Dollar ce 18 aout

Les choses vont mal pour le Dinar Algérien. Face aux principales devises, la monnaie nationale poursuit sa chute, sans aucun signe d’un proche redressement. Sur le marché parallèle, l’Euro reste la principale monnaie échangée, à la banque d’Algérie, le Dollar américain ne cesse de pulvériser des records.

Chez les cambistes du Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, rien ne va plus. Voilà déjà plus d’une année que les affaires tournent très lentement, à cause de la fermeture des frontières et de la crise sanitaire. Un seul euro s’échange au marché noir, aujourd’hui, le 18 aout 2021, contre 211 dinars algériens à la vente et contre 209 dinars algériens à l’achat.

La monnaie étasunienne reste quant à elle stable ces derniers jours sur le marché parallèle. Un seul dollar américain est échangé contre 179 dinars algériens à la vente et contre 177 dinars algériens à l’achat. La valeur de Livre Sterling enfin ne bouge pas d’un iota. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 240 dinars algériens à la vente et contre 236 dinars algériens à l’achat.

Banque d’Algérie

A la banque d’Algérie, les choses ne vont guère mieux pour la monnaie nationale. Face au Dollar Américain et à l’Euro, le Dinar algérien se trouve toujours en position de faiblesse. Alors que la monnaie unique européenne est relativement stable, le Dollar américain quant à lui inscrit chaque jour un nouveau record.

La monnaie étasunienne ne semble pas vouloir revoir sa valeur à la baisse. Un seul Dollar américain s’échange contre 135.56 dinars algériens à l’achat et contre 135.58 dinars algériens à la vente.

L’Euro quant à lui s’échange contre 158.94 dinars algériens à l’achat et contre 159.01 dinars algériens à la vente. La Livre Sterling enfin est échangée contre 186.34 dinars algériens à l’achat et contre 186.39 dinars algériens à la vente.