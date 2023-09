Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché parallèle ce mardi 26 septembre

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 25 au 27 septembre 2023, l’unité de l’euro s’achète à 146.15 dinars algériens et se vend à 146.20 dinars algériens. De plus, l’achat du dollar américain s’est établi en Banque à 137.14 dinars algériens et sa vente à 137.15 dinars algériens.

En revanche, au niveau du marché informel de change, l’euro maintient sa hausse et s’échange encore contre 228.00 dinars algériens à l’achat et contre 230.00 dinars algériens à la vente. La monnaie américaine a également observé une légère augmentation de sa valeur au Square d’Alger, avec un taux de change s’établissant à 214.00 dinars algériens pour l’achat et à 216.00 dinars algériens pour la vente.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter la monnaie britannique à 167.83 dinars algériens et de la vendre à 167.91 dinars algériens. Alors que les cambistes de la bourse informelle cèdent encore l’unité de la livre sterling contre 256.00 dinars algériens à l’achat et contre 258.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, il convient de noter que les taux de change de la Banque d’Algérie affichent l’achat du dollar canadien à 101.74 dinars algériens et sa vente à 101.78 dinars algériens. Cependant, au marché noir des devises, l’unité de la monnaie canadienne s’échange contre 156.00 dinars algériens à l’achat et contre 158.00 dinars algériens à la vente.

Cours de change du dinar en Banque et au marché informel ce 26 septembre

Ainsi, le tableau ci-dessous résume les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères sur les deux marchés de change, officiel et parallèle :