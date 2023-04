Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché parallèle ce lundi 24 avril

D’après les cours de change du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 21 au 25 avril 2023, il est possible d’acheter l’unité de l’euro à 148.32 dinars algériens et de la vendre à 148.37 dinars algériens. Selon la même source, l’unité du dollar américain s’échange contre 135.60 dinars algériens à l’achat et contre 135.62 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie proposent l’achat du dollar canadien unique à 100.19 dinars algériens et sa vente à 100.23 dinars algériens. De son côté, le taux d’achat de l’unité britannique s’est établi à 167.83 dinars algériens et son taux de vente à 167.91 dinars algériens, et ce, sur le marché officiel de change.

Concernant le dirham émirati, son taux d’achat se maintient en Banque à 36.92 dinars algériens et son taux de vente à 36.93 dinars algériens. Enfin, il convient de noter que les cours de change du marché formel affichent l’achat du Riyal saoudien à 36.15 dinars algériens et sa vente à 36.16 dinars algériens.

Taux de change du dinar algérien au marché informel

En outre, les principales devises étrangères continuent de stagner sur le marché noir de change, où les cambistes cèdent l’unité de l’euro contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils proposent encore l’achat du dollar américain à 204.00 dinars algériens et sa vente à 206.00 dinars algériens.

Au Square d’Alger, l’unité du dollar canadien s’achète à 148.00 dinars algériens et se vend à 150.00 dinars algériens. Alors que l’unité de la livre sterling s’échange contre 249.00 dinars algériens à l’achat et contre 251.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, au marché noir de change, il est possible d’acheter le dirham émirati à 52.00 dinars algériens et de le vendre à 55.00 dinars algériens. Les cambistes du Square proposent aussi l’achat du Riyal saoudien à 51.00 dinars algériens et sa vente à 54.00 dinars algériens.

Le dinar face aux devises en Banque et au marché noir ce 24 avril

Le tableau ci-dessous récapitule les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères ce lundi 24 avril 2023 :