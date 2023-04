Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché noir ce dimanche 16 avril

Les taux de change de devises sont un élément important de l’économie mondiale. Ils déterminent la valeur relative des monnaies de différents pays et sont influencés par de nombreux facteurs économiques et politiques tels que les exportations, les importations, les investissements étrangers, les taux d’intérêt et les politiques monétaires.

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 13 au 17 avril 2023, il est possible d’acheter l’euro unique à 148.72 dinars algériens et de le vendre à 148.76 dinars algériens. D’après la même source, le taux d’achat du dollar américain s’est établi à 135.30 dinas algériens et son taux de vente à 135.31 dinars algériens au niveau de la Banque d’Algérie.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent l’achat de l’unité du dollar canadien à 100.89 dinars algériens et sa vente à 100.93 dinars algériens. De son côté, la livre sterling s’échange, sur le même marché, contre 169.10 dinars algériens à l’achat et contre à 169.16 dinars algériens à la vente.

Cours de change du dinar au marché informel ce dimanche

Par ailleurs, au niveau de la bourse informelle, les taux de change des principales devises étrangères stagnent depuis quelques jours. En effet, les cambistes cèdent encore l’unité de l’euro contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils continuent de proposer l’achat du dollar américain à 204.00 dinars algériens et sa vente à 206.00 dinars algériens.

Ainsi, au Square Port Saïd d’Alger, il est encore possible d’acheter l’unité du dollar canadien à 148.00 dinars algériens et de la vendre à 150.00 dinars. Mais aussi, d’échanger la monnaie du Royaume-Uni contre 249.00 dinars algériens à l’achat et contre 251.00 dinars algériens à la vente.

Cotations du dinar à la Banque d’Algérie et sur le marché noir ce 16 avril

Ci-dessous, nous vous récapitulons les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères pour ce dimanche 16 avril 2023 :