Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce jeudi 17 août

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 16 au 18 août 2023, l’unité de l’euro s’achète à 148.45 dinars algériens et se vend à 148.50 dinars algériens. Cependant, l’euro stagne sur le marché noir des devises et s’échange encore contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente.

De plus, l’achat du dollar américain s’est établi en Banque à 135.98 dinars algériens et sa vente à 136.00 dinars algériens. Tandis qu’au niveau du marché noir de change du Square Port Saïd d’Alger, l’unité de la monnaie américaine s’achète à 202.00 dinars algériens et se vend à 204.00 dinars algériens.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter la monnaie britannique à 173.10 dinars algériens et de la vendre à 173.16 dinars algériens. En revanche, les cambistes de la bourse informelle cèdent l’unité de la livre sterling contre 252.00 dinars algériens à l’achat et contre 254.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, il convient de noter que les taux de change de la Banque d’Algérie affichent l’achat du dollar canadien à 100.76 dinars algériens et sa vente à 100.80 dinars algériens. Alors qu’en noir, l’unité de la monnaie canadienne s’échange contre 150.00 dinars algériens à l’achat et contre 152.00 dinars algériens à la vente.

Cours de change du dinar en Banque et au marché noir ce 17 août

Enfin, le tableau ci-dessous résume les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères, et ce, sur les deux marchés de change, officiel et parallèle :