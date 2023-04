Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce dimanche 30 avril

Selon les cotations commerciales du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 07 avril au 01 mai 2023, le taux d’achat de la monnaie européenne unique s’est établi à 149.02 dinars algériens et son taux de vente à 149.08 dinars algériens. D’après la même source, il est possible d’acheter le dollar américain unique à 135.19 dinars algériens et de le vendre à 135.20 dinars algériens.

En outre, les cours de change de la monnaie nationale affichent l’achat de l’unité de la monnaie canadienne à 99.17 dinars algériens et sa vente à 99.19 dinars algériens. Les cotations du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent que le taux d’achat de la livre sterling est de 168.59 dinars algériens, tandis que son taux de vente est de 168.65 dinars algériens.

Par ailleurs, il convient de noter que les principales monnaies étrangères stagnent au niveau du marché noir de change. En effet, les cambistes du Square d’Alger échangent encore l’unité de l’euro contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils proposent encore l’achat du billet vert unique à 204.00 dinars algériens et sa vente à 206.00 dinars algériens.

Au marché informel du Square d’Alger, l’unité du dollar canadien s’achète à 148.00 dinars algériens et se vend à 150.00 dinars algériens. Alors que l’unité de la monnaie britannique s’échange contre 249.00 dinars algériens à l’achat et contre 251.00 dinars algériens à la vente.

Hadj 2023 – Algérie : quel est le taux de change du Riyal saoudien ?

Les préparatifs pour la prochaine saison du Hadj 2023 s’accélèrent. En effet, les autorités compétentes déploient tous les moyens nécessaires. Et ce, pour permettre aux pèlerins algériens d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam dans les meilleures conditions.

À cet effet, il est important de savoir que les cours de change de la Banque d’Algérie affichent le Riyal saoudien à 36.04 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente. Cependant, au marché noir de change, la monnaie saoudienne s’échange contre 51.00 dinars algériens à l’achat et contre 54.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, notons aussi que l’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) avait dévoilé, mercredi dernier, le coût du Hadj pour cette année. Selon un communiqué de l’Office, le coût de la saison du Hadj 1444 de l’hégire correspondant à l’année 2023 s’élève à 77 millions de centimes, y compris le billet de voyage.

À LIRE AUSSI : Hadj 2023 – Algérie : quel est le prix officiel du pèlerinage ?

Le dinar face aux devises en Banque et au marché noir ce 30 avril

Ainsi, le tableau ci-dessous récapitule les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères ce dimanche 30 avril 2023 :