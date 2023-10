Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 4 octobre

En observant les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque du 3 au 5 octobre 2023, on constate que l’euro se positionne à 144.39 dinars algériens à l’achat et à 144.44 dinars algériens à la vente. Pendant ce temps, le dollar américain s’échange contre 137.71 dinars algériens lors de l’achat et contre 137.73 dinars algériens lors de la vente.

En outre, les cours de change officiels de la Banque d’Algérie nous font découvrir les taux de conversion pour diverses devises, à l’instar de la livre britannique qui peut être acquise au prix de 166.28 dinars algériens, tandis que sa vente s’effectue à 166.34 dinars algériens. Par ailleurs, il est pertinent de noter que le marché officiel affiche un taux d’achat de 100,53 dinars algériens pour le dollar canadien, avec une valeur de vente fixée à 100,55 dinars algériens.

Cependant, il est important de noter que les valeurs des principales devises étrangères connaissent des variations sur le marché noir des devises. Actuellement, l’euro s’échange contre 227.0 dinars algériens à l’achat et contre 2259.00 dinars algériens à la vente. De même, la monnaie américaine maintient son taux d’achat à 214.00 dinars algériens, tandis que son taux de vente atteint les 216.00 dinars algériens, et ce, sur le marché informel de change.

Par ailleurs, les cambistes du marché informel des devises proposent la livre sterling à un taux d’achat de 256.00 dinars algériens, avec une valeur de vente fixée à 258.00 dinars algériens. Ils cèdent également l’unité de la monnaie canadienne à un taux d’achat de 154.00 dinars algériens et à un taux de vente de 156.00 dinars algériens.

Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux devises ce 4 octobre

Pour conclure, voici un récapitulatif des taux de change du dinar algérien par rapport aux principales devises étrangères, comprenant à la fois les cotations en Banque et celles du marché informel de change pour ce mercredi 4 octobre 2023 :