Taux de change du Dinar face aux principales devises ce 06 janvier

L’entrée du nouvel an ne règle rien à la baisse de la valeur du dinar algérien face aux principales devises. C’est une véritable dégringolade que la monnaie nationale a entamé, et qui se poursuit encore, devant notamment le Dollar américain et l’Euro.

Après plus d’un an de restrictions, voilà que la réouverture des frontières et la reprise des vols commerciaux boostent les affaires des cambistes. Sur le marché noir, c’est une véritable flambée qui s’empare des cours des différentes monnaies. Sur le marché officiel, la tendance est également à la hausse.

Aujourd’hui, le 06 janvier 2022, au square Port-Said, les cambistes cèdent un seul Euro contre 213 dinars algériens à l’achat et contre 215 dinars algériens à la vente. Il s’agit donc d’une légère baisse de la valeur de la monnaie unique européenne.

Concernant le billet vert, un seul dollar américain s’échange contre 190 dinars algériens à l’achat et contre 192 dinars algériens à la vente. Un seul Dollar Canadien s’échange quant à lui contre 143 dinars algériens à l’achat et contre 146 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling continue de trôner. Un seul Pound est cédé sur le marché noir contre 248 dinars algériens à l’achat et contre 250 dinars algériens à la vente.

Banque d’Algérie

Un seul Dollar s’échange au niveau des guichets de la Banque d’Algérie contre 138.84 dinars algériens à l’achat et contre 138.86 dinars algériens à la vente. Un dollar canadien est cédé contre 109.20 dinars algériens à l’achat et contre 109.24 dinars algériens à la vente.

La monnaie unique européenne connaît une relative stagnation. Un seul Euro est cédé contre 156.96 dinars algériens à l’achat et contre 157.02 dinars à la vente.

La Livre Sterling s’échange contre 187.93 dinars algériens à l’achat et contre 188.00 dinars algériens à la vente.