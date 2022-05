Taux de change : dinar au plus bas face au dollar américain ce 5 mai

Le dinar algérien ne cesse de voir sa valeur baisser par rapport aux principales devises, cette fois-ci c’est face au dollar américain que la monnaie nationale voit un nouveau record à la baisse par rapport à la monnaie américaine.

Sur le marché officiel des devises, les cotations de la Banque d’Algérie, pour ce jeudi 5 mai 2022, indiquent que la valeur de la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange, contre 153.19 dinars algériens à l’achat et contre 153.27 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, le Dollar Américain bat des records sur le marché officiel, un dollar Américain s’échange donc à 145.56 dinars algériens à l’achat et à 145.58 dinars à la vente. Alors que le dollar Canadien s’échange à 113.40 dinars à l’achat et 113.46 dinars à la vente.

Concernant la monnaie officielle du Royaume-Uni, à savoir la livre sterling, cette dernière s’est fixée à 182.05 dinars algériens à l’achat et contre 182.11 dinars algériens à la vente.

Du coté du marché parallèle

Pour ce jeudi 5 mai 2022, la monnaie Européenne n’affiche pas de changement, un seul Euro s’échange ce matin au Square Port-Saïd, contre 213 dinars algériens à la vente et 215 dinars algériens à l’achat.

Du côté américain, comme sur le marché officiel, le dollar américain bat des records et s’échange contre 200 dinars algériens à la vente et 203 dinars algériens à l’achat. Le dollar canadien, aussi connaît un bond vers l’avant, un, dollar canadien s’échange contre 153 dinars algériens à l’achat et 156 dinars algériens à la vente.

Enfin pour la Livre Sterling, elle voit sa valeur en stagnation, ce jeudi 5 mai. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 254 dinars algériens à la vente et 252 dinars algériens à l’achat.