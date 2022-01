Taux de change des principales devises en Algérie ce 20 janvier

La monnaie nationale poursuit sa dégringolade aujourd’hui sur les deux marchés parallèle et officiel. Face aux principales devises, notamment le Dollar américain et l’Euro, le Dinar algérien peine à se relever, et sa valeur continue de se déprécier.

Aujourd’hui, le 20 janvier 2022, un seul Euro s’échange par les cambistes du Square Port-Saïd contre 217.50 dinars algériens à la vente et contre 215.50 à l’achat. Il s’agit d’une légère mais nouvelle hausse de la valeur de la monnaie unique européenne, qui a fait pousser des ailes après la réouverture des frontières et la reprise des vols internationaux.

Concernant le Dollar américain, il s’échange sur le marché noir contre pas moins de 193 dinars algériens à la vente et contre 190 dinars algériens à la vente tandis qu’un seul dollar canadien est cédé contre 147 dinars algériens à la vente et contre 145 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling reste chère. Un seul Pound s’échange contre pas moins de 252 dinars algériens à la vente et contre 250 dinars algériens à l’achat.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, les cours des principales devises flambent depuis plusieurs mois. Le dinar algérien est hors de toute compétition devant le Dollar et l’Euro.

Un seul dollar américain est cédé au marché officiel contre 139.67 dinars algériens à l’achat et contre 139.69 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien s’échange quant à lui contre 111.55 dinars algériens à l’achat et contre 111.60 dinars algériens à la vente.

La monnaie unique européenne observe un léger recul. Un seul euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 158.33 dinars algériens à l’achat et contre 158.36 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling enfin s’échange contre 189.80 dinars algériens à l’achat et contre 189.92 dinars algériens à la vente.