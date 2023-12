Taux de change des devises en Algérie : quelles sont les tendances de ce 24 décembre ?

La scène financière vibre au rythme incessant des fluctuations des taux de change des différentes monnaies ! L’évolution des cours met en lumière les variations des principales devises étrangères à la fois sur le marché formel de change ainsi que sur le marché parallèle, couramment désigné sous le nom de bourse informelle ou marché noir. Dans cet article, découvrez les derniers chiffres de la Banque d’Algérie et du Square d’Alger !

Selon les données officielles de la Banque d’Algérie du 21 au 25 décembre 2023, l’euro se distingue en s’établissant à 146.89 dinars algériens pour l’achat et à 146.94 dinars algériens pour la vente. Outre-Atlantique, le dollar américain affiche une valeur de 134.23 dinars algériens à l’achat et de 134.25 dinars algériens à la vente, et ce, au niveau du marché formel de la Banque d’Algérie.

Au Square Port Saïd d’Alger, où se déploie la scène du marché parallèle, les données révèlent une réalité contrastée par rapport aux cours de change officiels. L’euro affiche une envolée à 234.00 dinars algériens à l’achat et à 236.00 dinars algériens à la vente, représentant des taux nettement supérieurs à ceux du marché formel. Cette tendance à la hausse est également observée pour le dollar américain, coté à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente.

Banque d’Algérie et marché noir : où en est le dollar canadien ?

Par ailleurs, la livre britannique connaît un taux de change de 169.68 dinars algériens à l’achat et un taux de 169.74 dinars algériens à la vente en Banque. Alors que le dollar canadien, quant à lui, enregistre une légère augmentation, s’établissant à 100.50 dinars algériens pour l’achat et à 100.55 dinars algériens pour la vente.

Sur la scène informelle du Square Port Saïd, la livre sterling s’échange à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente, tandis que le dollar canadien se négocie à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente. Ces écarts notables témoignent d’une diversité significative dans les marchés de change, reflétant les variations continues de la monnaie nationale.

Pour ceux désirant suivre de près ces fluctuations monétaires, voici une synthèse combinant les données officielles de la Banque d’Algérie et celles du marché informel. Cette synthèse offre ainsi une vision globale de l’état actuel des cours de change des devises pour ce dimanche 24 décembre 2023 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.89 146.94 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.23 134.25 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 169.68 169.74 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 100.50 100.55 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.54 36.55 57.00 59.00