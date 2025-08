Taux de change des devises en Algérie : que révèlent les chiffres de la Banque et du marché noir ?

Après une légère accalmie en début de semaine, l’euro affiche un rebond face au dinar algérien sur le marché parallèle des devises. Ce mercredi 6 août 2025, les cambistes notent une reprise progressive de la monnaie européenne, qui semble regagner du terrain dans les principales places de change informel à travers le pays.

Sur le marché noir, l’euro s’échange actuellement à 258 dinars à l’achat et 261 dinars à la vente, marquant une hausse modérée par rapport aux derniers jours. Cette remontée s’inscrit dans une tendance haussière observée également du côté du dollar américain, qui poursuit sa progression. Le billet vert s’achète désormais à 223 dinars et se revend à 226 dinars, selon les cambistes.

Le dollar canadien, de son côté, conserve une certaine stabilité. Il s’échange autour de 162 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente. Quant à la livre sterling, elle maintient sa place de devise la plus chère sur le marché informel, avec des taux à 298 dinars à l’achat et 303 dinars à la vente.

Quels sont les cours de change des devises en Banque ?

Bien que ces variations restent limitées, elles entretiennent un écart important avec les cours officiels pratiqués à la Banque d’Algérie. À titre de comparaison, l’euro s’établit ce mercredi à 150,68 dinars à l’achat et 150,73 dinars à la vente sur le marché interbancaire officiel. Le dollar américain y affiche un taux de 130,15 dinars à l’achat contre 130,16 dinars à la vente.

Pour le dollar canadien, les chiffres officiels indiquent 94,53 dinars à l’achat et 94,57 dinars à la vente. La livre sterling, quant à elle, s’échange à 173,05 dinars à l’achat et 173,11 dinars à la vente, toujours très loin des valeurs atteintes dans le circuit informel.

Cette situation illustre une nouvelle fois le décalage structurel entre les deux marchés, alimenté notamment par une forte demande en devises sur le marché noir et une offre limitée.

Pour rappel, depuis le 20 juillet dernier, une nouvelle allocation touristique est en vigueur. Désormais, les voyageurs algériens peuvent échanger jusqu’à 750 euros par an pour les adultes, et 300 euros pour les mineurs âgés de 13 à 19 ans. Une mesure longtemps attendue qui pourrait expliquer la récente dynamique des taux de change sur le marché parallèle.