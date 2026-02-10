Taux de change des devises en Algérie : où en est l’euro ce 10 février ?

Après plusieurs jours de stabilité, les principales devises étrangères ont enregistré une légère baisse ce mardi 10 février sur le marché des changes en Algérie. L’euro, tout comme le dollar américain, a connu un recul modéré aussi bien sur le marché parallèle que sur le marché officiel, selon les données disponibles et les observations des cambistes.

Sur le marché informel, notamment au square Port-Saïd à Alger, l’euro s’est échangé à 281 dinars algériens à la vente et 279,5 dinars à l’achat. Cette baisse, bien que limitée, marque une pause après une période de relative stagnation des cours. D’après les cambistes, ce recul pourrait être temporaire et s’expliquer par un léger rééquilibrage entre l’offre et la demande, sans pour autant annoncer un retournement durable de la tendance.

Les acteurs du marché parallèle soulignent que la demande sur la monnaie européenne demeure soutenue, notamment en raison des besoins liés aux voyages, aux études à l’étranger et aux transactions commerciales informelles. Toutefois, l’absence de fortes tensions sur le marché a contribué à contenir les fluctuations observées ces derniers jours.

Sur le marché officiel, l’euro affiche une stabilité quasi totale. Selon le taux de change officiel publié par la Banque d’Algérie, la monnaie unique européenne s’échange à 154,04 dinars algériens à la vente et 154 dinars à l’achat. Ces chiffres confirment le maintien d’un écart important entre les marchés officiel et parallèle, une situation qui persiste depuis plusieurs années.

Légère baisse du dollar américain

Le dollar américain a suivi une évolution similaire. Sur le marché informel, le billet vert s’est échangé autour de 237 dinars algériens, enregistrant lui aussi une légère baisse. Cette évolution s’inscrit dans un climat de prudence, marqué par l’attentisme des cambistes face aux incertitudes économiques et aux perspectives du marché des changes.

Sur le marché officiel, le dollar recule légèrement pour s’établir à 129,3696 dinars, contre 129,6548 dinars lors de la séance précédente. Cette variation reste toutefois marginale et traduit une relative stabilité de la devise américaine face au dinar algérien.

Dans l’ensemble, les observateurs estiment que les taux de change devraient continuer à évoluer dans une fourchette étroite à court terme. En l’absence de changements majeurs sur les plans économique, monétaire ou réglementaire, les fluctuations devraient rester limitées, avec une attention particulière portée à l’évolution de la demande sur le marché parallèle.

