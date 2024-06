Taux de change des devises en Algérie : l’euro et le dollar en chiffres ce 30 juin !

Selon les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 27 juin au 1ᵉʳ juillet 2024, les écarts entre les valeurs des devises sur les marchés officiel et informel continuent de se creuser. L’euro, monnaie de référence à l’échelle internationale, se négocie à 143.88 dinars algériens pour l’achat et 143.95 dinars algériens pour la vente sur le marché officiel. Cependant, sur le marché noir, l’euro s’envole à 234.00 dinars pour l’achat et 236.00 dinars pour la vente.

Outre la monnaie de l’Union européenne, le dollar américain affiche une certaine stabilité sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, avec des taux de 134.60 dinars pour l’achat et 134.61 dinars pour la vente. En revanche, au niveau du marché parallèle de change, les cambistes proposent des taux atteignant les 217.00 dinars pour l’achat et les 220.00 dinars pour la vente.

Banque d’Algérie et marché noir : où en est le dinar face aux autres devises ?

Sur le marché officiel, la livre sterling britannique est cotée à 170.05 dinars algériens pour l’achat et 170.16 dinars pour la vente. Alors que sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger, la monnaie du Royaume-Uni atteint des sommets, avec des taux de 262.00 dinars pour l’achat et 265.00 dinars pour la vente.

Par ailleurs, les chiffres du marché officiel indiquent que le dollar canadien s’échange contre 98.32 dinars algériens pour l’achat et contre 98.36 dinars algériens pour la vente. En parallèle, les cambistes de la bourse informelle proposent la monnaie canadienne à 156.00 dinars algériens à l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente.

Les écarts entre les valeurs des devises sur les marchés officiel et informel en Algérie continuent de susciter des préoccupations. Les données de la Banque d’Algérie et les taux appliqués par les cambistes pour ce dimanche 30 juin 2024 illustrent ces divergences, soulignant ainsi la nécessité d’une surveillance constante du marché de changes en Algérie, notamment en cette période de vacances et de voyages.