Taux de change des devises en Algérie : l’euro est-il en hausse ce lundi 27 janvier ?

En ce début de semaine, l’euro enregistre une légère hausse sur le marché informel en Algérie. Actuellement, la monnaie européenne s’échange à 253 dinars algériens à l’achat et 256 dinars à la vente. Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro affiche un taux d’achat à 140,98 dinars et un taux de vente à 141,05 dinars.

Pour ce qui est des autres devises étrangères, leurs valeurs semblent relativement stables sur le marché noir. Le dollar américain, par exemple, s’établit à 242 dinars à l’achat et 245 dinars à la vente. Du côté des cotations officielles publiées par la Banque d’Algérie, les cours commerciaux du dinar, valables du 24 au 28 janvier, indiquent un dollar à 134,84 dinars à l’achat et 134,86 dinars à la vente.

La livre sterling continue de se maintenir à des niveaux significatifs sur le marché informel. Elle s’échange à 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente. Parallèlement, les données de la Banque d’Algérie montrent des cours constants, avec un taux à 166,97 dinars à l’achat et 167,05 dinars à la vente.

Du côté du dollar canadien, la situation reste similaire. Sur le marché noir, il s’échange encore à 165 dinars à l’achat et 169 dinars à la vente. Quant aux taux officiels, ils révèlent une relative stabilité, avec un cours à 93,99 dinars à l’achat et 94,01 dinars à la vente.

Scandale à Nancy : démantèlement d’un réseau de faux papiers impliquant 15 personnes

Une importante affaire de trafic de faux documents administratifs vient d’exploser à Nancy. Impliquant l’interpellation d’une fonctionnaire du service d’admission des étrangers et plusieurs complices suite à une enquête de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM).

L’affaire a débuté après le signalement de faux documents dans un dossier de régularisation d’étranger. Les investigations ont révélé que la fonctionnaire en question avait traité tous les dossiers suspects. Au total, l’affaire implique quinze (15) personnes dans ce réseau qui exigeait jusqu’à 25 000 euros par dossier pour obtenir frauduleusement des titres de séjour.

La fonctionnaire et un intermédiaire présumé ont été placés en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour plusieurs chefs d’accusation, notamment l’aide au séjour irrégulier en bande organisée et la corruption passive. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur exacte du réseau et des flux financiers qu’il implique.