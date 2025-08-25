Taux de change des devises en Algérie : légère hausse de l’euro ce lundi 25 août

Le marché parallèle des devises en Algérie poursuit sa stabilité, mais l’euro a enregistré une légère hausse ce lundi 25 août 2025. La monnaie européenne consolide ainsi sa position dominante, en s’échangeant au-dessus de la barre symbolique des 260 dinars. Une évolution qui confirme la forte demande des cambistes et des particuliers sur le marché noir, malgré l’écart toujours important avec les cours officiels de la Banque d’Algérie.

Sur le square Port-Saïd à Alger, principal baromètre du marché informel, l’euro s’achète désormais à 259 dinars et se vend à 262 dinars. Concrètement, un billet de 100 euros vaut aujourd’hui 25 900 dinars à l’achat et 26 200 dinars à la vente.

En comparaison, sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche un cours bien plus bas atteignant les 151,63 dinars pour l’achat et 151,67 dinars pour la vente, soit un écart supérieur à 110 dinars entre les deux marchés.

Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change du dollar et de la livre ?

Le dollar américain suit la même tendance. Sur le marché noir, il s’échange à 224 dinars à l’achat et 226 dinars à la vente, alors que la Banque d’Algérie affiche un cours de change établi à 129,63 dinars à l’achat et 129,65 dinars à la vente.

La livre sterling affiche quant à elle l’un des écarts les plus spectaculaires. Sur le marché noir, elle s’achète à 299 dinars et se vend à 303 dinars, alors que les cours officiels de la Banque d’Algérie la maintiennent autour de 175,01 dinars pour l’achat et 175,10 dinars pour la vente, soit une différence de près de 130 dinars.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,63 151,67 259,00 262,00 Dollar US ($) 129,63 129,65 224,00 226,00 Livre Sterling (₤) 175,01 175,10 299,00 303,00 Dollar CAN ($C) 93,68 93,71 159,00 162,00 Dirham Emirati (AED) 35,29 35,30 60,00 62,00

Allocation touristique : des procédures simplifiées et des bénéficiaires satisfaits

La récente revalorisation de l’allocation touristique décidée par l’État a apporté un véritable soulagement aux Algériens qui voyagent à l’étranger. Grâce à des démarches rapides et accessibles, les citoyens ont pu obtenir leur allocation sans difficulté et couvrir une partie significative de leurs frais de séjour et de déplacement.

Dans un reportage réalisé par Abderrahmane Tadjer pour le service Multimédia de la Radio algérienne, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Ils ont salué la fluidité de l’opération et décrit cette mesure comme une « bonne décision » répondant concrètement à leurs attentes. Pour découvrir l’intégralité des témoignages, le reportage est disponible sur la chaîne YouTube de la Radio algérienne.