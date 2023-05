Taux de change des devises en Algérie : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 10 mai

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 9 au 11 mai 2023, l’euro unique s’échange contre 148.56 dinars algériens à l’achat et contre 148.63 dinars algériens. D’après la même source, le taux d’achat de la monnaie américain s’est établi à 135.35 dinars algériens et son taux de vente à 135.36 dinars algériens.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent que l’unité du dollar canadien s’achète à 101.11 dinars algériens et se vend à 101.15 dinars algériens. Mais aussi, que la monnaie saoudienne s’échange contre 36.09 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente.

Cependant, au marché noir de change du Square d’Alger, les cambistes cèdent l’unité de l’euro contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils proposent l’achat du billet vert unique à 204.00 dinars algériens et sa vente à 206.00 dinars algériens.

Par ailleurs, sur le marché informel de change, il est possible d’acheter l’unité de la monnaie canadienne à 146.00 dinars algériens et de la vendre à 148.00 dinars algériens. Enfin, il convient de noter également que les taux de change de la bourse informelle affichent l’achat du Riyal saoudien à 52.50 dinars algériens et sa vente à 54.50 dinars algériens.

Pour récapituler, le tableau ci-dessous résume les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce mercredi 10 mai 2023 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 148,56 148,63 224,00 226,00 Dollar US ($) 135,35 135,36 204,00 206,00 Livre Sterling (₤) 170,51 170,57 250,00 252,00 Dollar CAN ($C) 101,11 101,15 146,00 148,00 Dirham EAU (AED) 36,85 36,86 54,00 56,00

Marché officiel de change : quel sont les indicateurs économiques clés qui affectent les taux de change ?

Plusieurs facteurs influencent l’évolution des taux de change de devises sur le marché officiel. Tout d’abord, la politique monétaire joue un rôle important dans la détermination des taux de change. Les banques centrales peuvent ajuster leurs taux d’intérêt et leur politique monétaire pour influencer les taux de change.

Les flux de commerce peuvent aussi avoir un impact sur les taux de change. Les pays qui importent plus qu’ils n’exportent peuvent avoir des déficits commerciaux, ce qui peut affecter leur devise. De plus, les événements géopolitiques tels que les élections, les guerres commerciales ou les crises économiques peuvent également influencer les taux de change en créant de l’incertitude et en influençant les flux de capitaux.

Enfin, les indicateurs économiques tels que le PIB, le taux de chômage, l’inflation et les ventes au détail peuvent aussi affecter les taux de change en donnant des indications sur la santé économique d’un pays. Ces différents facteurs interagissent de manière complexe pour déterminer les taux de change sur le marché officiel. Les investisseurs surveillent de près ces indicateurs pour anticiper l’évolution future des taux de change et prendre des décisions d’investissement éclairées.

