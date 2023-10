Taux de change des devises : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 10 octobre

Pour ce mardi 10 octobre 2023, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger cèdent l’euro unique contre 227.00 dinars algériens à l’achat et contre 229.00 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar américain se fixe à un taux d’achat de 214.00 dinars algériens et un taux de vente de 216.00 dinars algériens.

En outre, il est possible d’échanger l’unité de la monnaie canadienne au niveau de la bourse informelle contre 154.00 dinars algériens à l’achat et contre 156.00 dinars algériens à la vente. De plus, les cambistes du marché parallèle proposent l’achat de la monnaie britannique à 258.00 dinars algériens et sa vente à 260.00 dinars algériens.

Par ailleurs, les cotations commerciales d’ouverture du dinar à la Banque d’Algérie du 9 au 11 octobre 2023 affichent l’achat de l’unité de l’euro à 144.68 dinars algériens et sa vente à 144.71 dinars algériens. D’après la même source, le dollar américain unique s’échange contre 137.48 dinars algériens à l’achat et contre 137.49 dinars algériens à la vente.

Enfin, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent l’achat du dollar canadien à 100.58 dinars algériens et sa vente à 100.62 dinars algériens. Alors qu’au niveau du même marché, il est possible d’acquérir la livre sterling à 167.29 dinars algériens à l’achat et à 167.37 dinars algériens à la vente.

Cours de change du dinar algérien en Banque et au marché informel

Enfin, le tableau ci-dessous récapitule les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères à la Banque d’Algérie et au marché noir :