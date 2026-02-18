Taux de change des devises ce 18 février : l’euro chute sur le marché informel

Le marché informel des devises en Algérie enregistre un mouvement notable ces derniers jours, marqué par une baisse sensible de l’euro face au dinar. Ce mercredi 18 février, au Square Port-Saïd, haut lieu du change parallèle à Alger, le billet de 100 euros s’est négocié à la vente autour de 27 650 dinars. Ce niveau traduit un recul d’environ 250 dinars en l’espace de quelques jours, un ajustement qui surprend nombre d’observateurs du marché.

Cette évolution intervient alors que certains cambistes anticipaient plutôt une phase de stabilisation après plusieurs semaines de fluctuations. Selon des acteurs du circuit informel, ce repli trouve principalement son explication dans un facteur saisonnier : l’approche immédiate du mois de Ramadan. Traditionnellement, cette période s’accompagne d’un ralentissement significatif de la demande en devises étrangères. Les voyages à l’étranger diminuent, les dépenses en devises se contractent et plusieurs activités commerciales tournées vers l’importation ou les transactions internationales marquent une pause.

Impact sur les cours de change

Ce recul de la demande entraîne mécaniquement une détente sur les cours, l’offre restant relativement stable. Certains opérateurs évoquent même un tassement inhabituel des échanges, signe que les acheteurs se font plus rares. Cette configuration contraste fortement avec les périodes estivales ou de vacances scolaires, durant lesquelles la demande en euro augmente nettement, poussant les taux à la hausse.

Parallèlement, le dollar américain affiche une trajectoire différente. La devise américaine se maintient à un niveau relativement stable, s’échangeant autour de 239 dinars à la vente contre environ 236 dinars à l’achat. Cette stabilité reflète un équilibre entre l’offre et la demande, dans un contexte où les acteurs du marché adoptent une posture attentiste, préférant observer l’évolution de la conjoncture avant de prendre position.

Prévisions et Perspectives Économiques

Les spécialistes estiment que la tendance baissière de l’euro pourrait se prolonger jusqu’au début du mois sacré, période durant laquelle l’activité économique ralentit traditionnellement. Toutefois, ils n’excluent pas un rebond progressif après cette phase, notamment si la demande reprend avec la relance des déplacements et des transactions internationales.

Dans un marché parallèle très sensible aux facteurs psychologiques, saisonniers et conjoncturels, l’évolution des devises reste donc difficile à prévoir avec précision. Une chose demeure néanmoins certaine : les variations du change informel continuent de constituer un indicateur révélateur des dynamiques économiques et sociales à l’œuvre dans le pays.

