Taux de change des devises à la Banque d’Algérie et au marché informel ce 9 novembre

Les marchés de change, tant formel qu’informel, ne cessent d’exercer une influence remarquable sur la valeur du dinar algérien et des devises étrangères. Dans cet article, découvrez les derniers chiffres des taux de change des devises qui façonnent les échanges monétaires ce jeudi 9 novembre 2023.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie pour la période du 8 au 10 novembre 2023 mettent en scène les taux de change des différentes devises étrangères. L’euro, monnaie européenne, se vend à 144.10 dinars algériens et s’achète à 144.04 dinars algériens. De son côté, le dollar américain, maître des échanges mondiaux, s’échange à 134.78 dinars algériens pour l’achat et à 134.79 dinars algériens pour la vente.

Pour la livre britannique, elle s’invite au bal des devises à 165.42 dinars algériens pour l’achat et à 165.47 dinars algériens. Enfin, le dollar canadien se fait acclamer à 97.84 dinars algériens pour l’achat et à 97.87 dinars algériens pour la vente.

Marché parallèle de change : où en est le dinar ce 9 novembre ?

Parallèlement, dans l’ombre des transactions officielles, le marché informel de change déploie ses atours mystérieux. L’euro s’affiche à 228.00 dinars algériens pour l’achat et à 230.50 dinars algériens pour la vente. De plus, le dollar américain, toujours aussi convoité, se joue à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 219.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cambistes du marché noir proposent la livre sterling à 260.00 dinars algériens pour l’achat et à 262.00 dinars algériens pour la vente. Enfin, le dollar canadien s’échange à 156.00 dinars algériens à l’achat et à 158.00 dinars algériens à la vente.

En somme, le tableau ci-dessous vous offre un aperçu complet des taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères, qu’ils proviennent de la Banque d’Algérie ou du marché parallèle, pour ce jeudi 9 novembre 2023 :