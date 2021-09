Taux de change : cours des principales devises en Algérie

La chute du Dinar Algérien face à l’Euro et au Dollar reprend de plus belle. Après le renforcement du programme des vols internationaux, sur décision du président Tebboune, le marché noir des devises en Algérie n’a pas tardé à entamer sa flambée, et la valeur de la monnaie nationale au niveau de la banque d’Algérie a très vite poursuit sa descente aux enfers.

Au marché noir, l’Euro demeure au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars algériens. La valeur de la monnaie unique européenne est même repartie à la hausse ces derniers jours. Au square Port Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes échangent, aujourd’hui, le 07 septembre 2021, un seul euro contre pas moins de 213 dinars algériens à la vente et contre 212 dinars Algériens à l’achat.

Le Dollar Américain observe lui aussi une hausse de sa valeur pendant ces dernières semaines. La monnaie étasunienne s’échange au marché noir contre 180 dinars algériens contre un seul dollar à la vente et 178 dinars contre un seul dollar à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling garde toute sa valeur. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre pas moins de 240 dinars algériens à la vente et contre 238 dinars algériens à la l’achat.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la dépréciation de la monnaie algérienne crève les yeux. Face aux principales devises, le dinar algériens est en flagrante position de faiblesse

Un seul Euro s’échange à la banque d’Algérie contre 161.55 dinars algériens à l’achat et contre 161.62 dinars algériens à la vente.

Un seul Dollar américain s’échange contre 136.18 dinars algériens à l’achat et contre 136.19 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling voit sa valeur repartir à la hausse au marché officiel. Un seul Pound s’échange contre 188.06 dinars algériens à l’achat et contre 188.11 dinars algériens à la vente.