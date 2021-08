Taux de change : cours des principales devises en Algérie ce 16 août

Alors que le dinar algérien traverse la plus mauvaise passe depuis sa création, les principales devises trônent sur les deux marchés parallèle et officiel. Sur le marché noir, l’Euro demeure la principale monnaie échangée, à la banque d’Algérie, le Dollar américain poursuit son ascension et s’affirme devant la monnaie unique européenne.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, et malgré la crise sanitaire, et tout ce que le pays traverse en ce moment, les cambistes restent optimistes quant à un probable retour à la normale. En attendant, ils font tourner leurs affaires au ralenti. Un seul Euro s’échange, aujourd’hui, le 16 aout 2021, contre 211.50 dinars algériens à la vente, et contre 209.50 dinars algériens à l’achat.

Du côté de la monnaie étasunienne, les chiffres se stabilisent. Un seul Dollar américain s’échange au marché noir contre 176 dinars algériens à l’achat et 179 dinars algériens à la vente. Enfin, la Livre Sterling se vend et s’achète très cher. Un seul Pound vaut 240 dinars algériens à la vente et 236 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie la monnaie nationale est encore en souffrance face aux principales devises. Alors que l’euro connait une phase de recul, le dollar américain continue de battre des records.

Un seul euro s’échange aujourd’hui contre 158.98 dinars algériens à l’achat et contre 159.03 dinars algériens à la vente. Le Dollar américain s’échange quant à lui contre 135.53 dinars algériens à l’achat et contre 135.55 dinars à la vente.

La Livre Sterling garde toute sa valeur. Un seul Pound est cédé aux guichets de la banque d’Algérie contre 187.07 dinars algériens à l’achat et contre 187.14 dinars Algérie à la vente.